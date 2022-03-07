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Во Франции заявили о необходимости сохранения каналов связи с Путиным

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что нужно сохранить каналы связи с президентом Путиным

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на кризисную ситуацию на Украине и российскую спецоперацию в Донбассе, нужно обязательно сохранять каналы связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

«Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным», — заявил министр.

Он также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией.

Ранее в Министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщили о задержании двух агентов разведки Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, они планировали совершить серию терактов на территории республики, а также в России. Отмечается, что агентов задержали в Луганске при попытке перевезти оружие и боеприпасы.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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