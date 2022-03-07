Капризов сделал дубль в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» на своей площадке проиграла «Даллас Старс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь не понедельник, 7 марта, и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе проигравших две шайбы забросил российский форвард Кирилл Капризов.

Нападающий в нынешнем сезоне провел 53 матча в регулярном чемпионате. Он забросил 28 шайб и сделал 42 результативные передачи. В списке лучших бомбардиров НХЛ Капризов находится на шестом месте.

«Миннесота» набрала 67 очков в 54 матчах. Команда находится на шестом месте в Западной конференции.