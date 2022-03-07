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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана по ситуации на Украине

Глава МИД РФ Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Украине и ядерную сделку

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию на Украине и ядерную сделку. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В телефонном разговоре министры двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам, в том числе обговорили сирийское урегулирование и ситуацию на Украине. Основное внимание они уделили возобновлению совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе с учетом переговоров в Вене.

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Любовь Ширижик
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