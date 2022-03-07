В Минобороны сообщили о взятии под контроль ЛНР и ДНР 12 населенных пунктов

Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ходе спецоперации взяли под контроль 12 населенных пунктов. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Речь идет о таких населенных пунктах, как Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Петровка, Александровка, Аскороновка, а также Латьмое, Валерьяновка, Ясное, Максимовка и Березовое.

Отмечается, что 7 марта с 10 часов по московскому времени в связи с объявленным «режимом тишины» все боевые действия были остановлены.

Накануне, 6 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.