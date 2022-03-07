Россиянам дали советы по безопасности при снятии денег в банкоматах

Эксперты дали россиянам советы, как обезопасить себя при снятии денег в банкоматах. Как сообщают «Известия», в Москве увеличилось число разбойных нападений, злоумышленники выслеживают людей, снимающих крупные суммы, после чего отбирают их.

Специалисты посоветовали не снимать значительные средства в одиночку во избежание грабежа. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что преступники в основном ожидают жертв вблизи банковских отделений и банкоматов, иногда нападают прямо на месте, а иногда преследуют до безлюдного места. В этом случае следует зайти в кафе или магазин, вызвать такси и позвонить в полицию.

«Не стоит снимать крупные суммы: все знают, что деньги в банках есть, их можно хранить на картах, переживать не о чем. Но если вам всё же приходится это делать, не снимайте деньги в одиночку и лучше подъезжайте к месту на автомобиле», — предупредил собеседник «Известий».

Юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов отметил, что наличные лучше снимать в отделениях банков, где есть охрана и камеры видеонаблюдения, а также в людных местах. Он также дал совет заниматься этим в дневное время, избегать переулков и неосвещенных мест.

При подходе к банкомату эксперт посоветовал осмотреться, если поведение каких-либо людей вызывает подозрение, следует отказаться от снятия денег и сделать это в другом месте. Не нужно разговаривать по телефону, это отвлекает, при нападении будет сложно среагировать. После снятия наличность лучше убрать во внутренний карман, поскольку злоумышленникам проще отобрать сумку или кошелек, чем искать. Обычно они действуют быстро и в случае неудачи предпочтут покинуть место.

Если же ограбление произошло, нужно сразу же позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции и сообщить о происшествии, резюмировали специалисты.

Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки сообщили о бесперебойной работе всего финансового рынка на фоне сведений о новых санкциях. В кредитных организациях подчеркнули, что каждая из них продолжает обслуживать и поддерживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти нестабильный период спокойно.

