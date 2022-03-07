Неврологи предупредили о «туннельном» онемении пальцев рук

Неврологи Юрий Андрусов и Павел Хорошев в беседе с Ura.ru предупредили, что самой частой причиной онемения пальцев рук являются так называемые туннельные синдромы.

«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянным или приходящим, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются, так называемые, туннельные синдромы. Это состояние, при которых тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах», — заявил Андрусов.

Он добавил, что чаще всего нерв пережимается в области запястья, на сгибе кисти. Из-за этого могут онеметь средний, указательный и безымянный пальцы. Еще одной причиной причиной может являться сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава.

Хорошев, в свою очередь, подчеркнул, что онемение может происходить из-за употребления алкоголя или вследствие неправильного питания. Он подчеркнул, что такое случается, если в рационе человека мало продуктов, содержащих витамины группы B.

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