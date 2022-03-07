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В Европе высказали опасения насчет полного прекращения поставок газа из России

Глава Минэкономики Франции заявил об опасении полного прекращения поставок газа из РФ

Фото: Shutterstock

Введение санкций против России со стороны Евросоюза может обернуться полным прекращением поставок газа со стороны РФ, что нанесет серьезный удар по европейской экономике. Такие опасения насчет последствий введения мер высказал глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

Как заявил Ле Мэр, кризис отразится на ценах на горючее, что может привести к росту цен на продовольствие.

«Существует неопределенность, связанная с возможными контрсанкциями со стороны России, о которых мы ничего не знаем. Ухудшение ситуации [на Украине], поведение Китая, которое пока неопределенно и которое станет решающим в этом кризисе - есть много неизвестных, и отвечать так, как будто мы наверняка знаем, о чем идет речь, было бы ошибкой», — сказал он.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «совершенно ясно» сказал, что никто не хочет вступать в войну с Россией, и финансовые санкции — наиболее эффективное оружие.

Ранее Ле Мэр заявил, что Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, но пока держит их в секрете. По его словам, меры будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС в Версале.

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Сергей Истомин
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