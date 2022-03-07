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Массированная DDoS-атака произошла на сайт RT на русском

На сайт RT на русском языке произошла массированная DDoS-атака в основном с адресов США

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

На сайт RT на русском языке произошла массированная DDoS-атака из-за границы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы телеканала.

«На сайт RT на русском идет массированная DDoS-атака из-за рубежа, основной источник — адреса в США, на втором месте — российские, затем идут Нидерланды, Британия, Украина, Швеция», — отмечается в сообщении.

28 февраля международная хакерская группировка Anonymous взломала сайты информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел», Forbes.

25 февраля сайты российского телеканала RT перестали работать в результате деятельности хакеров. В этот же день на серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера произошла массированная DDoS-атака, ее зафиксировали технические специалисты Rambler&Co.

Марина Совина
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