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Белорусский политолог рассказал о захвате украинского депутата Шевченко

Политолог Воскресенский заявил, что украинского депутата Евгения Шевченко захватила СБУ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал о захвате Службой безопасности Украины (СБУ) украинского депутата Евгения Шевченко при попытке пересечения границы с Польшей. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Воскресенский, Шевченко был одним из инициаторов начала переговоров между Россией и Украиной. По его словам, от депутата нет никакой информации с пятницы, 4 марта, однако известно, что его доставили в Киев. Политолог уточнил, что до этого общался с Шевченко ежедневно, последний разговор был 3 марта. «Он звонил мне с границы, а потом связь оборвалась», — заявил он.

Воскресенский пояснил, что Шевченко планировал выехать в Польшу, чтобы затем попасть на второй раунд украинско-российских переговоров в Брестской области Белоруссии. При этом был ли депутат в составе официальной украинской делегации или поехал туда по собственному желанию, политолог не указал.

6 марта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины подтвердило гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что СБУ заподозрила переговорщика в государственной измене, он попытался сопротивляться при задержании и был убит. Однако украинские власти эту информацию официально не подтвердили.

Марина Совина
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