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Россия объявит режим тишины на Украине

ВС России с 10:00 7 марта открывают гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России объявят режим тишины на Украине 7 марта в 10:00 по московскому времени по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, страна откроет гуманитарные коридоры, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В частности, мирные жители смогут по гумкоридорам покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сум.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридор», — сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Также отмечается, что российская сторона уведомила профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гумкоридоров на Украине. Процесс эвакуации планируют контролировать с помощью российских беспилотников.

6 марта Макрон провел телефонный разговор с Путиным. Во время беседы российский лидер рассказал коллеге о ходе переговорного процесса с Украиной. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Киевом, однако для этого она призывает соблюдать и выполнять требования российской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Он сообщил, что в ее рамках власти страны «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего Путин назвал защиту людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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