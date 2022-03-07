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В МИД России раскритиковали попытки Польши изъять российскую недвижимость

Представитель МИД РФ заявил о противоправности попытки Польши занять недвижимость России

Фото: Depositphotos

Москва намерена адекватно ответить, если Польша займет российскую недвижимость в Варшаве, подобные шаги польских властей являются противоправными. Об этом РИА Новости заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

По его словам, проделана «огромная» работа по урегулированию проблемы недвижимости в российско-польских отношениях и эти усилия могут быть перечеркнуты в случае односторонних действий со стороны Варшавы.

Представитель внешнеполитического ведомства России раскритиковал подобные попытки польских властей, которые способны «окончательно похоронить переговорный процесс», включая подготовку межправительственного соглашения.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.

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Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в данной ситуации необходимо разобраться. По его словам, в посольстве услышали информацию, которая поступает туда по этому вопросу. «Завтра мы будем разбираться с ее правовыми аспектами», — заявил он.

Одно из зданий на улице Собеского действительно пустует, однако с российской школой ситуация другая, рассказал Андреев. Он подчеркнул, что в посольстве собираются разобраться, на основании каких документов Варшава предпринимает данные шаги и какие процедуры она планирует.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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