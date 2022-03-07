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Американское судно доставит военную технику в греческий порт

Американское судно Liberty Passion доставит военную технику в порт Александруполис

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion с военной техникой плывет в греческий порт Александруполис, пишет РИА Новости со ссылкой на МarineTraffic.

Судно стартовало из американского порта Чарльстон 5 марта. Ожидается, что вечером 19 марта оно прибудет в порт Александруполис на севере Греции.

Liberty Passion предназначено для транспортировки техники. Транспорт построен в 2017 году и ходит под американским флагом. Грузоподъемность — 20,3 тысячи тонн, текущая осадка — 10 метров. Длина Liberty Passion составляет 199,98 метра, а ширина — 32,3 метра.

Как отметили эксперты, судно доставляет оружие в порт, который превращен в базу США и НАТО. Ожидается, что бронетехника и иное вооружение затем переправят по железной дороге в Польшу, усиливая силы США-НАТО на границе с Россией.

Ранее стало известно, что США резко нарастили поставки вооружения и защитного снаряжения на Украину в конце 2021 года, еще до начала специальной операции России в Донбассе.

Марина Совина
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