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Объяснена причина повышения температуры в Арктике

Российские ученые выяснили причину повышения температуры на Шпицбергене

Фото: Александр Ковалев / РИА Новости

Российские ученые из Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН смогли объяснить причину повышения температуры в арктическом архипелаге Шпицбергене. Всему виной явление, которое называется фёном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

В ходе длительных метеорологических наблюдений исследователи обнаружили, что в те дни, когда у Шпицбергена была ясная погода, то у побережья температура составляла плюс 10 градусов по Цельсию, вместе с тем вокруг самого архипелага она не поднималась выше минус 5-0 градусов.

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В результате специалисты пришли к выводу, что необычно теплая погода и отсутствие облаков могли быть вызваны фёном — метеорологическим явлениям, в результате которого температура с подветренной стороны горных хребтов существенно увеличивается. Длительное сохранение такой погоды приводит к активному таянию ледников и снега. Ученые считают, что выводы их работы помогут точнее прогнозировать и изучать климатические изменения в Арктике.

Ранее международная группа ученых выявила, что уровень моря начал повышаться вскоре после начала промышленных революций.

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Елена Апазиди
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