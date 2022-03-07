Россиян предупредили об опасности частого употребления дистиллированной воды

Врач гастроэнтеролог Александра Яковлева предупредила россиян о том, что не стоит регулярно пить дистиллированную воду. По ее словам, это может быть опасно для здоровья, сообщает «Медик Форум».

Специалист отметила, что при частом употреблении дистиллированной воды, в которой не содержится минеральных солей, нарушается кислотно-щелочной баланс. Также среди возможных последствий она назвала нарушение баланса веществ, остеопороз, а также витаминную или минеральную недостаточность.

«Такая вода может вымыть из организма соли, минералы, кальций, фосфор, калий, железо и медь. В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань», — заявила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Кортни Д’Анджело назвала компоненты, из которых должен состоять идеальный обед для похудения. По словам эксперта, худеющим необходимо сочетать три основные пищевые группы: белковую еду, зелень и здоровые углеводы и собирать обед, как конструктор, из этих элементов.