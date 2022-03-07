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Раскрыты первые особенности Windows 12

В Windows 12 могут появиться живые обои и приложение для стримов

Фото: Shutterstock

Новая операционная система от Microsoft может появиться в конце 2025 года — сразу после завершения поддержки Windows 10. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа перечислили первые особенности следующей операционной системы от Microsoft на основе слухов от инсайдеров. Согласно раскрытым данным, в Windows 12 может появиться объединенное приложение, в которое будут интегрированы сервисы Teams и Skype. Также авторы полагают, что в операционную систему добавят новые опции персонализации, например анимированные обои.

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Следующим важным обновлением ОС может оказаться встроенное приложение для стриминга и подкастов — подобное присутствует в конкурентной операционной системе от Apple. Также в Windows 12 ожидается добавление сервиса, который позволит геймерам транслировать изображение с экрана, камеры и микрофона в интернет.

Источники сообщили, что в Microsoft могут работать над новыми способами синхронизации ОС и Android-смартфонов. В качестве примера авторы привели платформу DeX от Samsung, которое позволяет подключать телефон к монитору и использовать его как компьютер.

Специалисты полагают, что новая ОС может быть анонсирована в конце 2025 году — примерно к этому сроку Microsoft завершит поддержку Windows 10.

В конце февраля инсайдеры рассказали, что Microsoft начала работу над операционной системой Windows нового поколения. Ожидается, что в Windows 12 будут перенесены многие наработки из упрощенной ОС Windows 10X, чтобы система могла работать на низкопроизводительных компьютерах.

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Андрей Ставицкий
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