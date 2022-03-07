Япония испугалась сбоя поставок при закрытии неба для самолетов России
Япония испугалась сбоя поставок при закрытии неба для самолетов России, власти страны выразили опасения, что после принятия такого решения могут начаться сложности с импортом товаров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — заявил источник в правительстве государства.
Телеканал отмечает существующее в правящей Либерально-демократической партии мнение о том, что Токио должно «выровнять шаг» с Европой, запретившей полеты российским авиакомпаниям в своем воздушном пространстве, а также призвать к этому другие страны Азии.
Ранее в феврале ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве зеркальной меры Россия ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран.