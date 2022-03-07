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Япония испугалась сбоя поставок при закрытии неба для самолетов России

NHK: правительство Японии опасается сбоя поставок при закрытии неба для самолетов РФ

Фото: Pixabay

Япония испугалась сбоя поставок при закрытии неба для самолетов России, власти страны выразили опасения, что после принятия такого решения могут начаться сложности с импортом товаров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

«Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров», — заявил источник в правительстве государства.

Телеканал отмечает существующее в правящей Либерально-демократической партии мнение о том, что Токио должно «выровнять шаг» с Европой, запретившей полеты российским авиакомпаниям в своем воздушном пространстве, а также призвать к этому другие страны Азии.

Ранее в феврале ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве зеркальной меры Россия ограничила полеты для авиакомпаний 36 стран.

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Марина Совина
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