Захарова обвинила Запад в поддержке «выкормышей» на Украине

Запад сделает все возможное ради поддержки своих «выкормышей» на Украине и сохранения их власти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По мнению дипломата, такие действия западные страны совершают, чтобы создавать лишний повод для санкционного давления на Россию.

При этом отмечается, что такой режим, который сейчас существует на Украине, западные страны сформировали сами. По словам Захаровой, это делали Вашингтон, Брюссель и Лондон. «И они пытаются сделать все, чтобы эта гнилая власть продержалась максимально долго для того, чтобы страдания Украины длились, чтобы держать в заложниках гражданское население, чтобы делать все для того, чтобы создавать повод для санкционного давления на нашу страну», — заявила дипломат.

В заключение она также сказала, что Запад старается сделать все возможное, чтобы «сохранять и всячески оберегать вот этих своих выкормышей».

Ранее официальный представитель МИД сказала, что страны НАТО становятся соучастниками преступлений на Украине, так как не противостоят отправке наемников в республику для боевых действиях против России. «Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму», — отметила Захарова.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.