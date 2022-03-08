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Австралия объявила о новых санкциях против России

МИД Австралии: Канберра вводит санкции против России, в том числе российских ВС

Фото: Jason Lee / Reuters

Австралия вводит санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Согласно заявлению главы ведомства Марис Пейн, новые ограничительные меры затронут российские российские Вооруженные силы и военачальников. Так, против ВС России вводятся целевые финансовые ограничения, а против шести российских военных командиров, причастных к осуществлению спецоперации на Украине, — экономические рестрикции и запрет на въезд. Также Канберра введет санкции против десяти граждан, представляющих для Москвы стратегический интерес, за «разжигание вражды» в отношении Украины и «пропаганду» в России.

Ранее Япония объявила о новых санкциях против России и Белоруссии. В министерстве иностранных дел страны рассказали, что дополнительные ограничительные меры были введены против 20 россиян и двух российских организаций, а также 12 белорусов и 10 белорусских организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними.

Марина Совина
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