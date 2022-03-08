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Врач допустила полное исчезновение дельта-штамма коронавируса

Врач Роспотребнадзора Черкашина допустила исчезновение дельта-штамма COVID-19 в РФ

Фото: Pixabay

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии НИИ эпидемиологии Анна Черкашина допустила полное исчезновение дельта-штамма COVID-19 в России. Ее слова передает ТАСС.

По мнению специалиста, такое вытеснение уже происходило с другими штаммами коронавируса в РФ. Врач также напомнила, что Роспотребнадзор регулярно мониторит циркуляции штаммов вируса в стране: согласно статистике, только у 4 процентов заболевших выявляют дельту, в то время как 95 процентов страдают от омикрон-штамма.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сравнила постковидный синдром у обоих штаммов. По ее словам, последствия в результате перенесенного омикрона легче, чем у дельты.

Марина Совина
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