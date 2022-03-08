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Япония запретила ввозить в Россию оборудование для нефтяной промышленности

Япония ввела запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Япония вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Также запрещается экспортировать «товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала».

Ранее стало известно, что Япония ввела дополнительные ограничительные меры против 20 россиян и двух российских организаций, а также 12 белорусов и 10 белорусских организаций.

1 марта кабмин Японии утвердил введение экспортных санкций против целого ряда российских компаний и организаций, а также заморозил активы представителей российских властей и российских банков. 3 марта стало известно, что ограничения коснутся тех кредитных учреждений, что отключены также от SWIFT.

Марина Совина
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