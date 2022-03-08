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Возможность давления США на Китай из-за России оценили

Востоковед Островский назвал банковскую сферу единственным рычагом давления США на Китай

Фото: Yuya Shino / Reuters

Главное ограничение, которое США может ввести против Китая из-за несоблюдения антироссийских санкций, введенных на фоне проведения спецоперации на Украине, — запрет на операции с долларом, рассказал «Ленте.ру» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский. Он уверен, что это не сильно ударит по Пекину.

Угрозы США оказать давление на Китай из-за отношений с Россией не отменяют возможности сохранения торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина. По оценке Андрея Островского, взаимодействие стран в последнее время набирает обороты.

«Российско-китайская торговля растет, только за два месяца мы достигли новых рекордов. Но поскольку Китай зависим от американских банков в проводке средств, возникают довольно серьезные проблемы. Это болевая точка, на которую Америка будет постоянно давить», — полагает он.

Китай пока придерживается очень осторожной политики, но тем не менее он больше ориентирован на Россию, чем на Соединенные Штаты

Андрей ОстровскийВостоковед

Ограничения, которые может наложить Вашингтон, связаны не только с ситуацией вокруг Украины, но и с экономическим противостоянием Соединенных Штатов и Китая. Андрей Островский считает, что переход России на расчеты в юанях поможет стабилизировать экономическую ситуацию.

Для Америки самым страшным соперником сейчас является Китай, который в обозримом будущем займет лидирующее положение в мире по экономике

Андрей ОстровскийВостоковед

«Реально Вашингтон может только перекрыть банковскую сферу. В Китае четыре крупных банка, которые работают с долларами, но кроме них есть огромное количество других банков, которые с долларами не работают. Все зависит от российской банковской системы, перейдем ли мы на отношения рубль-юань. У нас очень долго шли переговоры, но ни бизнесмены, ни банки не хотят работать с юанем, они предпочитают работать с долларом. По большому счету основные экономические перспективы сейчас связаны с Китаем, а не с Америкой, а у нас все слепо ориентируются на Америку», — заключил востоковед.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон примет меры, если Китай не будет соблюдать санкционный режим против России, введенный западными странами. По ее словам, у США есть для этого средства. Она добавила, что сейчас Пекин соблюдает санкции.

В КНР заявляли, что не намерены присоединяться к ограничительным мерам. МИД страны сообщал, что Пекин продолжит импортировать российский газ и поддерживать регулярные торговые контакты.

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Мария Сметанина
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