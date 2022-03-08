Возможность давления США на Китай из-за России оценили
Главное ограничение, которое США может ввести против Китая из-за несоблюдения антироссийских санкций, введенных на фоне проведения спецоперации на Украине, — запрет на операции с долларом, рассказал «Ленте.ру» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский. Он уверен, что это не сильно ударит по Пекину.
Угрозы США оказать давление на Китай из-за отношений с Россией не отменяют возможности сохранения торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина. По оценке Андрея Островского, взаимодействие стран в последнее время набирает обороты.
«Российско-китайская торговля растет, только за два месяца мы достигли новых рекордов. Но поскольку Китай зависим от американских банков в проводке средств, возникают довольно серьезные проблемы. Это болевая точка, на которую Америка будет постоянно давить», — полагает он.
Китай пока придерживается очень осторожной политики, но тем не менее он больше ориентирован на Россию, чем на Соединенные Штаты
Ограничения, которые может наложить Вашингтон, связаны не только с ситуацией вокруг Украины, но и с экономическим противостоянием Соединенных Штатов и Китая. Андрей Островский считает, что переход России на расчеты в юанях поможет стабилизировать экономическую ситуацию.
Для Америки самым страшным соперником сейчас является Китай, который в обозримом будущем займет лидирующее положение в мире по экономике
«Реально Вашингтон может только перекрыть банковскую сферу. В Китае четыре крупных банка, которые работают с долларами, но кроме них есть огромное количество других банков, которые с долларами не работают. Все зависит от российской банковской системы, перейдем ли мы на отношения рубль-юань. У нас очень долго шли переговоры, но ни бизнесмены, ни банки не хотят работать с юанем, они предпочитают работать с долларом. По большому счету основные экономические перспективы сейчас связаны с Китаем, а не с Америкой, а у нас все слепо ориентируются на Америку», — заключил востоковед.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон примет меры, если Китай не будет соблюдать санкционный режим против России, введенный западными странами. По ее словам, у США есть для этого средства. Она добавила, что сейчас Пекин соблюдает санкции.
В КНР заявляли, что не намерены присоединяться к ограничительным мерам. МИД страны сообщал, что Пекин продолжит импортировать российский газ и поддерживать регулярные торговые контакты.