Мэр Львова попросил помощи в размещении беженцев

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город принял уже 200 тысяч беженцев и находится на грани своих возможностей, пишет РИА Новости.

Сообщается также, что Садовой попросил у международных организаций помощи в размещении украинцев, прибывающих в город. Он добавил, что известные люди должны оказывать публичную поддержку беженцам в этой ситуации.

Сообщалось, что Россия объявила время начала «режима тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя. До 03:00 мск 8 марта Украина должна представить письменное согласование подходов и гарантии по обеспечению безопасности на заявленных маршрутах.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что украинские власти отказались от открытия гуманитарных коридоров, которые предложила Москва. Она призвала Россию согласиться на выезд людей через гуманитарные коридоры на украинскую территорию.