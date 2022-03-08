Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закроет 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински.

Уточняется, что 62 тысячи сотрудников сети продолжать получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — заявил Кемпчински.

