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McDonald's временно закроет 850 ресторанов в России

McDonald's временно закроет 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине

Фото: Shutterstock

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закроет 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински.

Уточняется, что 62 тысячи сотрудников сети продолжать получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

«В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — заявил Кемпчински.

Марина Совина
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