Правительство упростило закупку социально значимого медицинского оборудования

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается процедура закупки социально значимого медицинского оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

По новым правилам, начальная стоимость контрактов по упрощенной системе увеличена с трех до 50 миллионов рублей. По словам пресс-службы кабмина, эта мера должна повысить стабильность рынка социально-значимых товаров и позволит избежать их дефицита.

Речь, в первую очередь, идет о расходных материалах для медицинского оборудования и средствах реабилитации для инвалидов, которые теперь можно будет приобретать через электронный запрос котировок.

Также отмечается, что лимит годового объема таких закупок увеличен со 100 до 750 миллионов рублей. Минздрав и другие ведомства займутся мониторингом цен на такое оборудование.

Во вторник, 8 марта, Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому беженцы из Луганской и Донецкой народных республик имеют право на бесплатную медицинскую помощь.