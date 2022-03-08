Украинского депутата обвинили в работе на британскую разведку

Украинский депутат Илья Кива обвинил сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Юрия Бойко в работе на британскую разведку. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Бойко — агент английской разведки, воспользовавшись ситуацией, закончил рейдерский захват партии — ОПЗЖ», — отметил Кива.

По его словам, Бойко вступил в сговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и с первых дней был причастен к разработке «плана уничтожения» главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука для контроля над парламентской политической силой. Кива отметил, что это дало бы возможность Зеленскому получить полный контроль над оппозицией, а Бойко — новые финансовые потоки для обогащения.

Оппозиционер добавил, что подобным образом был «слит» и бывший президент Украины Виктор Янукович.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива неоднократно выступал в поддержку нейтрального статуса Украины и критиковал президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, именно глава государства спровоцировал кровопролитие между славянскими народами. Кива также выразил уверенность, что Зеленский покинет Украину после капитуляции страны.

