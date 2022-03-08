Премьер Швеции выступила против вступления страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Швеция решит подать заявку, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула она.

Ранее итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани сообщил, что, учитывая настроения в Европе на фоне последних событий вокруг Украины, Финляндия и Швеция могут претендовать на моментальное подтверждение в НАТО. Он напомнил, в частности, что Европейский Союз принял беспрецедентное решение о поставке оружия на Украину, которая является лишь претендентом на членство в объединении.