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Премьер Швеции выступила против вступления страны в НАТО

Премьер Швеции Андерссон заявила, что вступление страны в НАТО усилит напряженность

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Швеция решит подать заявку, это еще больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряженность. В таком случае Швеция помогла бы дестабилизировать ситуацию», — подчеркнула она.

Ранее итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани сообщил, что, учитывая настроения в Европе на фоне последних событий вокруг Украины, Финляндия и Швеция могут претендовать на моментальное подтверждение в НАТО. Он напомнил, в частности, что Европейский Союз принял беспрецедентное решение о поставке оружия на Украину, которая является лишь претендентом на членство в объединении.

Марина Совина
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