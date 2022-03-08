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ВТБ сделал все выпущенные карты бессрочными

ВТБ сделал выпущенные карты бессрочными и не нуждающимися в перевыпуске

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Все карты банка ВТБ теперь будут действовать бессрочно без нужды в перевыпуске. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

«Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны» — цитирует агентство представителя банка.

Ранее сообщалось, что в России истекшие карты Visa и Mastercard перевыпустят на «Мире». Для этого клиенту не придется идти в банк: плановый перевыпуск произойдет автоматически. А уже выданные карты международных платежных систем Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения сроков действия.

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Леонид Микуляк
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