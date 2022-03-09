Болсонару назвал Путина одним из самых могущественных людей на планете

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал российского лидера Владимира Путина одним из самых могущественных людей на планете. Его слова в среду, 9 марта, приводит ТАСС.

«Несколько недель назад я встречался с одним из самых могущественных людей в мире. Он переживает конфликт с соседней страной. Мы разговаривали с ним почти три часа — только мы и наши переводчики — о стратегических вопросах», — рассказал он.

Также Болсонару поделился деталями встречи с президентом России. «Он пригласил меня посетить свой кабинет, когда я уже собирался уезжать. О чем все это говорит нам? Весь мир является единым целым. То, что происходит в 10-20 тысячах километров отсюда, влияет на нас», — высказал мнение бразильский лидер.

Ранее Болсонару заявил, что его страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую антироссийские санкции. По его словам, Путин не преследует интересов «устраивать бойню», а о массовых убийствах мирных жителей на Украине речи не идет.