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Великобритания нашла способ снизить зависимость от российского газа

The Telegraph: Британия думает о добыче газа методом фрекинга, чтобы не зависеть от России

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Великобритании нашло способ снизить зависимость от российского газа на фоне введения жестких санкций против Москвы. Власти королевства думают о том, чтобы возобновить добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга). Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в кабинете министров, сообщает ТАСС.

Отмечается, что последние два года в королевстве фактически действовал мораторий на фрекинг, так как он вызывал беспокойство у экологов в связи в возможным образованием малых подземных ударов. Поэтому, указывает издание, население близлежащих районов может воспринять возврат к фрекингу с критикой.

Из-за таких опасений премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может выделить дополнительные инвестиции на развитие затронутых фрекингом территорий, чтобы «изменить общественное настроение». Так, две единственные скважины для добычи сланцевого газа в Англии могут передать Британской геологической службе и вновь открыться через некоторое время.

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Вместе с тем британские СМИ напоминают, о наложенном несколько лет назад во многих странах Европы запрете на разработку сланцевых месторождений, поскольку фрекинг угрожает загрязнением источников питьевой воды химикатами, а также может провоцировать землетрясения.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что королевство планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Он также отметил, что Соединенное Королевство также изучает возможности прекращения импорта российского газа в страну.

В марте вице-премьер России Александр Новак предупредил о последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет катастрофический всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти сможет подорожать до 300 долларов и более.

Марина Совина
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