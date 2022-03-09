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Стилисты назвали самые модные цвета весны 2022 года

Стилисты назвали «бабл-гам» и «попкорн» самыми трендовыми оттенками весны 2022 года

Фото: Shutterstock

Модные редакторы портала Who What Wear перечислили семь самых модных оттенков весеннего сезона 2022 года, основываясь на данных Института цвета Pantone. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, большинство трендовых цветов весны текущего года довольно яркие и насыщенные. Так, например, к ним относятся «пуанчиана» (Poinciana) — огненно-красный оттенок, который уже фигурировал в коллекциях модных брендов и привлекал внимание певицы Рианны и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Также в эту категорию вошли «хрупкий росток» (Fragile sprout) — оттенок молодой зелени — и «коралловая роза» (Coral rose) — оттенок оранжевого.

Любителям спокойных, пастельных цветов стилисты советуют присмотреться к таким вариантам, как «хумус» (Humus) — холодный серо-коричневый, который называют королем нейтральных оттенков, и «попкорн» (Popcorn) — разновидность желтого. Промежуточную позицию между яркими и приглушенными тонами, по мнению стилистов, занимают оттенки розового и лилового — «бабл-гам» (Bubblegum) и «цветение орхидеи» (Orchid bloom).

Pantone выбирает главные оттенки сезонов с 2000 года. В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Ранее в марте модные редакторы перечислили самые трендовые платья на весну 2022 года. В их число вошли наряды с воротниками разного кроя и силуэты с длинными рукавами. Также популярными окажутся воздушные белые платья из льна или хлопка, лаконичные черные сарафаны, вещи насыщенного розового оттенка и мини-платья в «игривом, веселом» стиле. Кроме того, актуальности не утратят вязаные и джинсовые платья.

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Карина Черных
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