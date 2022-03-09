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В России рассказали о внимании западных СМИ к невыгодным новостям по Украине

Зампостпреда РФ Чумаков: СМИ Запада начали освещать новости о биолатораториях на Украине

Фото: Pixabay

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков рассказал о том, что западные СМИ начали уделять внимание невыгодным Западу новостям, в частности стали освещать информацию о биологических лабораториях на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Наконец западные СМИ начинают уделять внимание не выгодным для Запада новостям, в частности, о секретных биолабораториях на Украине. Достоянием общественности также стала информация о чудовищных планах Украины в отношении Донбасса», — указал дипломат в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по теме «Климатическое финансирование в интересах поддержания мира и безопасности».

Чумаков добавил, что эти и другие новости позволят мировому сообществу оценить, «что происходит на самом деле».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. Он добавил, что российские специалисты работают с этими организациями, результаты их деятельности будут обнародованы своевременно.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США.

Марина Совина
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