У Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США и Испании

Российский певец Валерий Леонтьев владеет объектами недвижимости в США и Испании. Жилье оценивается в несколько миллионов долларов, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, у артиста нашли в Майами особняк площадью 386 квадратных метров. Подобный объект с тремя спальнями оценивается в три миллиона долларов. К своему 70-летнему юбилею Леонтьев купил новое жилье — особняк с шестью спальнями, бассейном и тренажерным залом украсили предметами искусства. Стоимость дома может достигать пять миллионов долларов.

Певцу также принадлежит вилла недалеко от испанского города Аликанте. Леонтьев приобрел ее более 10 лет назад за четыре миллиона евро. На протяжении некоторого времени жилье сдавали в аренду.

Жильем за рубежом владеет и народный артист России Олег Газманов — ему принадлежит квартира в латвийской Юрмале. С 2014 года певцу запрещен въезд на территорию страны, однако, по его словам, он исправно платит налог на недвижимость и пока не планирует ее продавать.