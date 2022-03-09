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Путин ограничил возможности следователей возбуждать дела по налогам

Путин запретил следователям возбуждать дела по налогам без заключения налоговой службы

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому следователям запретили возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям до завершения налоговых проверок. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, получив сведения о налоговом преступлении, следователь в течение трех дней должен направить их в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете человек или организация. Налоговая служба должна проверить эти материалы за 15 дней и отправить следователю свое заключение. Лишь после этого следователи смогут принять процессуальное решение.

Возбудить дело до получения такого заключения можно лишь при наличии «повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

Ранее следователи могли заводить дела по налогам во время и до начала налоговой проверки, что давало им возможности для злоупотреблений и давления на граждан.

Ограничивающий права следователей закон входит в пакет законопроектов о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Правительство России внесло его в Госдуму 3 марта.

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Мария Рубникович
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