Средства «главной российской кубышки» вложат в акции и ОФЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называли «главной российской кубышкой», в облигации федерального займа (ОФЗ) и акции российских компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Бюджетный кодекс. Причиной для такого решения названа необходимость повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности.

Закон разрешает приобретать из средств ФНБ акции российских эмитентов и других государственных ценных бумаг даже в случае, когда это не связано с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Ранее такая норма действовала только для ликвидных активов ФНБ.

Ранее в правительстве объясняли, что выкуп акций по нынешним ценам благоприятно повлияет на доходы ФНБ в перспективе и стабилизирует ситуацию на российском фондовом рынке.