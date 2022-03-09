В Госдуме ответили на слова Нуланд о биолабораториях США на Украине

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд относительно биологических лабораторий на Украине можно назвать частью плана по подготовке провокаций, которые связаны с применением бактериологического оружия. Так на ее заявления ответил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, пишут «Известия».

По его словам, биолаборатории США по странному стечению обстоятельств располагаются по периметру российской границы. «Строились и оснащались эти станции на средства Министерства обороны США. Официальный Вашингтон панически боится попадания исследовательских материалов к российским вооруженным силам», — добавил Гаджиев.

Он отметил, что власти Соединенных Штатов должны раскрыть характер проводимых ими биоисследований на территории Украины и других стран, так как осуществляемые этой страной действия нарушают ряд статей Конвенции о запрете биологического и токсического оружия. Вместе с тем Гаджиев признал, что в рамках режима нераспространения биологического и бактериологического оружия нет механизма, который позволяет контролировать выполнение конвенции ее участниками.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. По его утверждению, российские специалисты работают с лабораториями, результаты деятельности работы которых будут обнародованы своевременно.

Нуланд подтвердила, что на территории Украины есть биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химоружие.