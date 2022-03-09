Мир предупредили о кризисе из-за дорогой нефти

CNBC: мир может столкнуться с кризисом из-за запрета на импорт нефти из России

Опрошенные CNBC аналитики предупредили о риске существенного подорожания целого ряда товаров, в том числе продуктов питания, по всему миру из-за запрета на импорт нефти из России в США. В дальнейшем это может привести к рецессии и мировому кризису.

По словам главы нефтетрейдера Lipow Oil Associates Энди Липоу, потенциальный отказ России продавать нефть в Европу может привести к повышению текущих цен на нефть еще на 20-30 долларов за баррель. Опасения Липоу вызваны звучавшими ранее заявлениями российских чиновников о возможности приостановки поставок газа в страны Евросоюза.

По мнению Липоу, уже случившийся рост цен способен вызвать рецессию в странах Южной Америки. Затем она перекинется на США и в конечном итоге повлияет на экспортный потенциал Китая, спрос на товары которого снизится.

На данный момент Россия обеспечивает 11 процентов мирового потребления нефти, 17 процентов потребления газа и около 40 процентов потребления газа в Западной Европе.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти. Такая мера стала очередным ограничением, введенным в ответ на спецоперацию в Донбассе, объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.