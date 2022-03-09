Захарова сравнила украинских националистов с чеченскими террористами в 1995-м

Действия украинских националистов и боевиков против Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса напоминают тактику чеченских террористов в ходе теракта в Буденновске в 1995 году. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию передает «Россия 24» на YouTube.

Силы Украины в ходе боевых действий обосновались в роддоме, заявила Захарова. «Молодежи это может ничего не напоминать... Но людям, которые прошли через 1990-е... мы же помним Буденновск», — сравнила дипломат действия украинцев с отрядом чеченского террориста, военачальника самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Шамиля Басаева, который в 1995 году взял в заложники 1200 человек в больнице города Буденновска в Ставропольском крае.

«Они же взяли в заложники роддом. С оружием в руках, прикрываясь беременными роженицами и младенцами осуществляли свою борьбу», — описала Захарова такую тактику в деталях. По мнению представителями МИД, для подобных действий не существует оправданий.

Теракт в Буденновске произошел в июне 1995 года. Группа террористов в составе около 150-200 человек захватила 1200 заложников, требуя прекратить Операцию по восстановлению конституционного порядка в Чечне. В ходе теракта погибло 129 человек, части боевиков удалось уйти из Буденновска на территорию самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что эвакуация мирного населения из занятого украинцами Мариуполя проходит сложно из-за батальонов украинских националистов, которые препятствуют попыткам местных жителей покинуть город.