Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова сравнила украинских националистов с чеченскими террористами в 1995-м

В МИД России сравнили действия украинцев в ходе спецоперации с терактом в Буденновске

Фото: Globallookpress.com

Действия украинских националистов и боевиков против Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донбасса напоминают тактику чеченских террористов в ходе теракта в Буденновске в 1995 году. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляцию передает «Россия 24» на YouTube.

Силы Украины в ходе боевых действий обосновались в роддоме, заявила Захарова. «Молодежи это может ничего не напоминать... Но людям, которые прошли через 1990-е... мы же помним Буденновск», — сравнила дипломат действия украинцев с отрядом чеченского террориста, военачальника самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Шамиля Басаева, который в 1995 году взял в заложники 1200 человек в больнице города Буденновска в Ставропольском крае.

«Они же взяли в заложники роддом. С оружием в руках, прикрываясь беременными роженицами и младенцами осуществляли свою борьбу», — описала Захарова такую тактику в деталях. По мнению представителями МИД, для подобных действий не существует оправданий.

Материалы по теме:
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
Вчера
«Эта война никому нахрен не была нужна» Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
«Эта война никому нахрен не была нужна»Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
24 июля
«Думали, так просто уедете? Теперь вы трупы» Ужас боев чеченской войны глазами русского солдата
«Думали, так просто уедете? Теперь вы трупы» Ужас боев чеченской войны глазами русского солдата
22 августа

Теракт в Буденновске произошел в июне 1995 года. Группа террористов в составе около 150-200 человек захватила 1200 заложников, требуя прекратить Операцию по восстановлению конституционного порядка в Чечне. В ходе теракта погибло 129 человек, части боевиков удалось уйти из Буденновска на территорию самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что эвакуация мирного населения из занятого украинцами Мариуполя проходит сложно из-за батальонов украинских националистов, которые препятствуют попыткам местных жителей покинуть город.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Кремль счел опасным возможное использование Киевом зарубежных аэродромов
Кремль заявил о необходимости признания Украиной ДНР и ЛНР
Кремль заявил о ведении США экономической войны против России
Назван вред сменной работы для мозга
Кремль анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина
Кремль ответил на вопрос о безопасности Крыма
Средства «главной российской кубышки» вложат в акции и ОФЗ
Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.