Евросоюз согласовал новые санкции против России

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против российского руководства и крупнейших бизнесменов страны, сообщило французское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

«Одобрение новых санкций против российских руководителей и олигархов, членов их семей. Также согласованы санкции с тем, чтобы дополнить и приспособить наши меры к уже принятым санкциям», — сообщило французское председательство.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия отказалась присоединяться к санкциям, несущим ущерб венгерским гражданам, и не станет принимать меры, направленные против энергетического сектора России.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.