Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с обращения Путина

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok снять ограничения с записи обращения Путина

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, которые были наложены на видеозапись обращения президента России Владимира Путина. В регуляторе также настояли на том, чтобы площадка объяснила причины их введения, сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, TikTok ограничила пользователям из других стран доступ к аудиодорожке обращения президента России.

«Такие действия руководства социальной сети в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — добавили в регуляторе.

6 марта стало известно, что TikTok приостановила деятельность в России после того, как в стране приняли закон о фейках. По словам представителей соцсети, временные ограничения были введены для безопасности сотрудников компании и пользователей площадки. В TikTok подчеркнули, что для принятия решения о полном возобновлении работы в России соцсеть будет оценивать «меняющиеся обстоятельства» в стране.

4 марта Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ), а также за призывы к антироссийским санкциям. Максимальной наказание по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») составляет 15 лет лишения свободы.

