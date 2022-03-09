В Астрахани прошел праздник «Цаган Сар»

В Астраханской филармонии прошел калмыцкий праздник встречи весны «Цаган сар». Об этом сообщает «Астраханский листок».

Организаторами мероприятия выступили региональное министерство культуры и туризма, областной научно-методический центр народной культуры и областное общество калмыцкой культуры «Хальмг»

Для гостей праздника в фойе работала выставка-экспозиция национальных блюд, книжная выставка «Степной весны приход опережая», выставка сувенирных изделий традиционных ремесел Астраханской области, представленные обществом калмыцкой культуры «Хальмг», областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской и Домом ремесел.

В праздничном концерте приняли участие Астраханский государственный ансамбль песни и танца и государственный театр танца Калмыкии «Ойраты».

