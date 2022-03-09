В России рассказали об указаниях США Украине по разработке биопрограмм

США регулярно давали Украине указания по разработке биопрограмм на ее территории. Об этом в среду, 9 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, американские специалисты на постоянной основе указывали украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки.

«Мы за вас нашли ваши [США] разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в первую очередь с военными целями, оказывается, на Украине», — отметила Захарова.

Ранее в марте Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США. Уточнялось, что полученные данные подтверждают разработку компонентов биологического оружия в лабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от российских границ.

В ответ заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских сил.