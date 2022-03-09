В Уфе памятнику архитектуры «Городская управа» вернут первоначальный облик

Администрация Уфы и ряд юридических и физических лиц в течение 18 месяцев проведет работы по сохранению памятника архитектуры, входящего в комплекс объекта культурного наследия «Городская Управа». Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на постановление Верховного суда Республики Башкортостан.

Суд постановил, что в результате действий собственников и пользователей здания памятник архитектуры был приведен в неудовлетворительное техническое состояние, а его внешний исторический облик был искажен. Собственников обязали вернуть зданию первоначальный облик, убрав объемные вывески и пристройки.

Ранее сообщалось, что Смоленский государственный музей-заповедник впервые представил старинные отреставрированные гравюры XVII-XVIII веков — их восстановление длилось шесть лет.