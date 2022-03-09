Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Уфе памятнику архитектуры «Городская управа» вернут первоначальный облик

Суд постановил вернуть памятнику архитектуры «Городская управа» в Уфе первоначальный облик

Фото: пресс-служба Башкультнаследия

Администрация Уфы и ряд юридических и физических лиц в течение 18 месяцев проведет работы по сохранению памятника архитектуры, входящего в комплекс объекта культурного наследия «Городская Управа». Об этом пишет «Башинформ» со ссылкой на постановление Верховного суда Республики Башкортостан.

Суд постановил, что в результате действий собственников и пользователей здания памятник архитектуры был приведен в неудовлетворительное техническое состояние, а его внешний исторический облик был искажен. Собственников обязали вернуть зданию первоначальный облик, убрав объемные вывески и пристройки.

Ранее сообщалось, что Смоленский государственный музей-заповедник впервые представил старинные отреставрированные гравюры XVII-XVIII веков — их восстановление длилось шесть лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
Россиян предупредили о самом легком для взлома типе замков
Еще несколько десятков людей смогли выехать из окруженного Мариуполя
США впечатлились работой Starlink на Украине
Россиянина оштрафовали за фейковый ролик о Вооруженных силах РФ
Три человека погибли при взрыве на российском заводе
Mothercare приостановит продажи в России
В МИД выразили сожаление из-за «тотальной экономической войны» ЕС против России
В Госдуме предложили смягчить ответственность за оставление места ДТП
Российская лыжница Непряева рассказала об угрозах от норвежцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.