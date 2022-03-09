Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова оценила план Джонсона по поддержке Украины

Захарова заявила, что цель внешней политики Великобритании — экономическое удушение России

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Инициатива премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поддержке Украины есть не что иное, как очередное подтверждение претензий Лондона на лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

Дипломат обратила внимание на то, что британские официальные лица, позиционируя «альянс солидарности с Украиной» как гуманитарную структуру, прямо ставят задачи «продолжения накачивания киевского режима вооружением» и усиления экономического давления на Москву. «Никаким откровением это не стало. Экономическое удушение нашей страны официально декларируется как цель внешней политики Великобритании», — указала она.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
00:00
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

При этом Захарова отметила, что санкции уже отражаются на инициаторах. «Россия еще даже не отвечала, еще не выработала меры, которые должны быть применены в качестве ответа, а они уже это почувствовали. Такой уровень аналитики», — заключила представитель МИД.

Ранее стало известно, что европейские страны готовят новый пакет санкций против сотен граждан России в связи с украинским кризисом и специальной операцией России на Украине. Санкции коснутся представителей российских властей разных уровней. Ограничительные меры будут предполагать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей
Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах
Названы причины отказа россиян от покупки жилья
Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.