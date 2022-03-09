Захарова оценила план Джонсона по поддержке Украины

Инициатива премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поддержке Украины есть не что иное, как очередное подтверждение претензий Лондона на лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале российского министерства.

Дипломат обратила внимание на то, что британские официальные лица, позиционируя «альянс солидарности с Украиной» как гуманитарную структуру, прямо ставят задачи «продолжения накачивания киевского режима вооружением» и усиления экономического давления на Москву. «Никаким откровением это не стало. Экономическое удушение нашей страны официально декларируется как цель внешней политики Великобритании», — указала она.

При этом Захарова отметила, что санкции уже отражаются на инициаторах. «Россия еще даже не отвечала, еще не выработала меры, которые должны быть применены в качестве ответа, а они уже это почувствовали. Такой уровень аналитики», — заключила представитель МИД.

Ранее стало известно, что европейские страны готовят новый пакет санкций против сотен граждан России в связи с украинским кризисом и специальной операцией России на Украине. Санкции коснутся представителей российских властей разных уровней. Ограничительные меры будут предполагать заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС.