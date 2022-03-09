Прибыль ZTE за год превысила миллиард долларов

Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и сетевых устройств — китайской ZTE — по итогам прошлого года превысила один миллиард долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет корпорации, опубликованный на Гонконгской фондовой бирже вечером во вторник, 8 марта.

Согласно документу, чистая прибыль, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций, за 2021 год составила 6,81 миллиарда юаней (1,08 миллиарда долларов), что отражает годовой рост на 59,9 процента. Отмечается, что такой рост доходности связан с бурным развитием и активным ростом новой информационной инфраструктурой, в том числе сетями пятого поколения (5G).

Ранее издание Global Times писало о том, что китайские компании продолжат развивать технологии связи 5G и 6G, несмотря на введенные США санкции. По словам главы китайского Союза продвижения информационного потребления Сян Лигана, санкции и запреты со стороны Вашингтона только помогут Пекину развивать новейшие технологии, в том числе и в области связи. Другие собеседники издания отметили, что развитие технологии 6G «неизбежно станет новым поводом для беспокойства со стороны США». Вашингтон, по их словам, рискует оказаться в технологической изоляции.