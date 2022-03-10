Британские солдаты отправились воевать на Украину

Великобритания призвала отправившихся на Украину солдат срочно вернуться домой

Несколько британских военных могли отправиться на Украину, оставив службу самовольно, сообщило министерство обороны страны, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Sky News.

Как уточнили в ведомстве, несколько военных ослушались приказа. Они ушли в самовольную отлучку и могли отправиться на Украину как частные лица. В министерстве призвали их срочно вернуться домой.

«Всем военнослужащим запрещены поездки на Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет», — подчеркнули в ведомстве. Они пообещали наказывать отправляющихся на Украину военных дисциплинарными и административными мерами.

В военном ведомстве считают, что такие солдаты создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию.

24 февраля российский президент Владимир Путин обратился к гражданам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.