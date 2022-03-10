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Британские солдаты отправились воевать на Украину

Великобритания призвала отправившихся на Украину солдат срочно вернуться домой

Фото: Eero Vabamägi / Globallookpress.com

Несколько британских военных могли отправиться на Украину, оставив службу самовольно, сообщило министерство обороны страны, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Sky News.

Как уточнили в ведомстве, несколько военных ослушались приказа. Они ушли в самовольную отлучку и могли отправиться на Украину как частные лица. В министерстве призвали их срочно вернуться домой.

«Всем военнослужащим запрещены поездки на Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет», — подчеркнули в ведомстве. Они пообещали наказывать отправляющихся на Украину военных дисциплинарными и административными мерами.

В военном ведомстве считают, что такие солдаты создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию.

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Марина Совина
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