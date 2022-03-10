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Вирусолог назвал сроки вакцинации после омикрона

Вирусолог Чепурнов: после омикрона нужно прививаться не ранее чем через полгода

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

После омикрон-штамма коронавируса нужно прививаться не ранее чем через полгода. Такие сроки назвал профессор вирусологии Александр Чепурнов, сообщает Ura.ru.

«Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверное, через год. Но не раньше чем через полгода, и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия [вируса] появится», — сказал вирусолог.

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Он добавил, что у каждого человека индивидуальный организм — в связи с этим некоторые люди могут повторно заболеть уже через четыре месяца. Чепурнов посоветовал переболевшим россиянам при выборе времени для вакцинации ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» назвал возможный срок затухания пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти к лету, если вирус «не придумает что-то из ряда вон выходящее».

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Анастасия Шейкина
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