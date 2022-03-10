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Вирусолог назвал возможный срок затухания пандемии коронавируса

Вирусолог Чепурнов заявил, что к лету пандемия коронавируса может затухнуть

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Коронавирус продолжит циркулировать, однако к лету он может затухнуть. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Вирус будет циркулировать безусловно, и люди болеть им будут, но это не будет носить такого массового характера, я полагаю, и тяжесть будет значительно ниже, поэтому значительно спадет нагрузка на лечебные учреждения и потери будут меньше», — сказал он.

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Чепурнов отметил, что такой сценарий возможен, если вирус «не придумает что-то из ряда вон выходящего». На сегодняшний день подавляющее большинство населения переболело коронавирусом, либо вакцинировалось от него, поэтому в дальнейшем люди будут легче переносить болезнь и массовости заражений уже не будет, отметил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость коронавирусом на прошлой неделе росла только в пяти регионах России, ее показатель снизился на 29,6 процента. В структуре заболеваемости 7,9 процента случаев приходится на Москву — 2,6 процента, Санкт-Петербург — 4 процента и Подмосковье — 1,3 процента.

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Майя Гавашели
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