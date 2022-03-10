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Звезда сериала «Эйфория» рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

Актриса сериала «Эйфория» Хлоя Черри рассказала, что не могла есть во время съемок в порно

Фото: @perfect_angelgirl

Бывшая порноактриса Хлоя Черри рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. Об этом она рассказала в ходе подкаста Call Her Daddy.

Звезда телесериала «Эйфория» вспомнила, что в 18 лет, когда она снималась в порно, один из агентов индустрии фильмов для взрослых сказал артистке, что она толстая. «Я была в ужасе, мне никогда не говорили, что я толстая, и это стало одержимостью», — подчеркнула Черри.

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Агент посоветовал ей перестать есть, и она села на строгую диету, ограничив себя 200 калориями в день. По словам Черри, иногда она выпивала только стакан сока за день. В результате ей пришлось обратиться за помощью к психиатру. «Я была несчастна, я плохо относилась к своему телу. Сейчас я не считаю каждую калорию и просто ем все, что хочу, делаю, что хочу, мое тело выглядит лучше, чем когда-либо в жизни (...). И сейчас я стройнее, чем была, когда мучила себя голодом», — заключила 24-летняя актриса.

Ранее американская актриса Зендея рассказала о шрамах, полученных на съемках сериала «Эйфория». Зендея призналась, что получила травму во время съемок пятого эпизода второго сезона.

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Сергей Равин
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