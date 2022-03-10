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В КНР заявили о вреде санкций в вопросе урегулирования украинского кризиса

В МИД Китая заявили, что санкции создают мешающие разрешению кризиса на Украине проблемы
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Andy Wong / AP

Санкции не решают существующие проблемы, а создают новые, мешающие разрешению кризиса на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Дипломат указал на вред экономических рестрикций при урегулировании украинского конфликта. «Я хочу подчеркнуть, что санкции не помогут решить украинский вопрос. Время давно доказало, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, которые не только приведут к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям, но и помешают процессу политического урегулирования», — сказал он.

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В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.

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Анжелика Бережная
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