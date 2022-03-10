В Литве зафиксировали увеличение потока нелегальных мигрантов

Служба охраны госграницы Литвы зафиксировала увеличение потока нелегалов из Белоруссии

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что в республике зафиксировали увеличение потока нелегальных мигрантов. Его слова передает LRT.

По его мнению, увеличение числа нелегалов, пытающихся проникнуть в республику с территории Белоруссии, связано с потеплением. «Нелегальная миграция, как барометр, очень быстро реагирует на изменение давления, погодных условий», — подчеркнул Любаевас.

Он заявил, что задержанных нелегалов можно отнести к нескольким категориям. Среди них — мигранты, застрявшие в Белоруссии с прошлого года, и вновь прибывшие, которые, по словам главы ведомства, прилетают сначала в Россию и уже оттуда направляются на белорусскую территорию, чтобы перейти границу с Литвой.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила о готовности организовать в республике 10 тысяч пунктов для размещения беженцев с Украины. Литовские власти также обратились к местным жителям, которые готовы принять у себя украинцев.