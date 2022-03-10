Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве зафиксировали увеличение потока нелегальных мигрантов

Служба охраны госграницы Литвы зафиксировала увеличение потока нелегалов из Белоруссии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава Службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что в республике зафиксировали увеличение потока нелегальных мигрантов. Его слова передает LRT.

По его мнению, увеличение числа нелегалов, пытающихся проникнуть в республику с территории Белоруссии, связано с потеплением. «Нелегальная миграция, как барометр, очень быстро реагирует на изменение давления, погодных условий», — подчеркнул Любаевас.

Он заявил, что задержанных нелегалов можно отнести к нескольким категориям. Среди них — мигранты, застрявшие в Белоруссии с прошлого года, и вновь прибывшие, которые, по словам главы ведомства, прилетают сначала в Россию и уже оттуда направляются на белорусскую территорию, чтобы перейти границу с Литвой.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила о готовности организовать в республике 10 тысяч пунктов для размещения беженцев с Украины. Литовские власти также обратились к местным жителям, которые готовы принять у себя украинцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
В России захотели изменить правила покупки квартир на жилищные сертификаты
Мужчина за год похудел на 35 килограммов и раскрыл секрет успеха
Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру
Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам
Названо число бежавших в Венгрию украинцев
Названа цель возможной национализации активов уходящих из России компаний
Лавров выразил надежду на осознание вызванных Западом угроз
Россиян предупредили об использующих бренды Nike и Zara мошенниках
Саакашвили прекратил голодовку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.